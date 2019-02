TELECROCHET Cette saison ressemble de plus en plus à une réunion d'anciens combattants

Le candidat polynésien Mano a impressionné les coachs de «The Voice» physiquement et vocalement — Capture écran TF1

Cette saison de The Voice commence de plus en plus à ressembler à une réunion des anciens. Après Gage, le chanteur originaire d’Haïti et interprète de Pense à moi, lors du premier prime, l’émission a accueilli deux nouvelles têtes bien connues des téléspectateurs et mélomanes. Sidoine est ainsi un ancien candidat de la Star Academy, en fait de la neuvième et dernière saison diffusée en 2013 sur NRJ12. Il était même allé jusqu’en demi-finale.

Aujourd’hui trentenaire, le chanteur retente sa chance sur TF1 avec une reprise de Réseaux de Niska, et il a eu raison… Tous les coachs se sont retournés, et il a choisi, Star Ac' oblige, Jenifer.

De l’Eurovision à « The Voice »

Quant à Virginie, vous la connaissez sans le savoir, sous le nom de Lisa Angell. Non ? La chanteuse représentait la France au concours de l’Eurovision en 2015 en Suède. Et elle est arrivée 25e sur 27, une expérience douloureuse comme elle le raconte à 20 Minutes : « L’album que je venais de sortir est mort né, personne ne s’est plus intéressé à la suite de ma carrière. J’ai la chance d’être bien entourée, mais sur le moment, ça a été très violent. »

C’est pourquoi elle est apparue sur le plateau de The Voice en tant que Virginie, son vrai prénom, avec This is me, un extrait de la bande originale de The Greatest Showman. Et une nouvelle aventure commence pour elle, avec Julien Clerc comme coach.

Voilà pour les « anciens «, mais les petits nouveaux n’étaient pas en reste avec les révélations d’Arezki, Ismail, tous deux partis dans l’équipe Jenifer, ou Luna et Mano récupérés par Mika. Le Polynésien Mano a particulièrement marqué la soirée avec son physique impressionnant et sa reprise d’Enter Sandman de Metallica.