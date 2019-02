AUDIENCES Vous étiez encore plus de cinq millions samedi soir à retourner vers votre poste de télévision

Julien Clerc, Jenifer, Mika et Soprano sont les coachs de la saison 8 de «The Voice». — Etienne Jeanneret / Bureau233

Pour son deuxième prime, la saison 8 de The Voice se maintient à 5,3 millions de téléspectateurs, soit 300.000 de moins que la semaine dernière, pour une part de marché de 27,1 %. Le programme peut compter sur le nouveau coach Julien Clerc, qui fait l’unanimité, et sur des candidats surprises, comme le chanteur Gage ou la candidate française à l’Eurovision 2015, Lisa Angell. TF1 se hisse ainsi en tête des audiences, devant France 3 avec un épisode inédit de la fiction française Cassandre et 4 millions d’aficionados (18,4 % de PDA).

France 2 suit avec un nouveau numéro - un des derniers - des Années bonheur, avec 2,18 millions de téléspectateurs et 11,2 % de part de marché pour Patrick Sébastien. Déjà dix saisons pour le spin-off NCIS : Los Angeles, dont les deux premiers épisodes ont attiré 1,78 million de fans (8,4 % de PDA) sur M6. C8 est la première chaîne de la TNT avec 742.000 téléspectateurs (3,6 % de PDA) pour la pièce de théâtre Inavouable, portée par Michel Leeb et Véronique Jannot.