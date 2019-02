View this post on Instagram

La jolie collaboration de ce début d’année.. | Ça faisait un moment que je me disais que ce serait sympa d’habiller Romynette comme sa poupée | Et entre nous, les vêtements de poupées en magasin je ne suis pas fan.. | @maman_la_fee_ m’a contactée, et j’ai tout de suite craqué ! | Le concept ? Je fais ma collection capsule de vêtements de poupées ! | C’est donc avec beaucoup de soin que j’ai choisi les tissus, les couleurs et les modèles de ces petites tenues | Et les doigts de fée de @maman_la_fee_ ont fait.. | Ma tenue coup de cœur est disponible également pour vos petites paupiettes ! | Tout est en ligne sur son site, et ça vaut le détour ! | Alors, ça vous plait ? |