Plus habitué à chanter devant son ordinateur que sur un plateau télé, l'autodidacte Antso a été face au jury de la saison 8 de « The Voice ». Son audition est diffusée ce samedi soir

Le Toulousain Antso sera samedi sur le plateau de "The Voice". — Bureau 233 / ITV / TF1

D’aussi loin qu’il se souvienne, Antso a toujours chanté. Mais jamais en public, si ce n’est celui d’Internet qui a pu découvrir ces dernières années ses reprises de standards, de Stand by me à Love me like you do d’Ellie Goulding.

Cela n’a pas empêché ce jeune Toulousain d’aller se frotter au jury de «The Voice». Le grand public saura ce samedi soir si Mika, Julien Clerc, Jenifer ou Soprano l’ont retenu dans leur équipe lors de cette audition à l’aveugle.

Le principal intéressé, lui, ne se souvient plus du tout de sa prestation. « Quand je suis rentré, j’avais les jambes en coton, je ne m’en rappelle plus, un vrai black-out », affirme celui qui a fait toute sa scolarité de secondaire à Fermat et est natif du quartier Saint-Cyprien.

Aujourd’hui installé à Paris et travaillant pour une chaîne de grands magasins, il s’est retrouvé sur le plateau de TF1 grâce à son professeur de chant. Autodidacte, il avait jusqu’à présent tout appris en ligne, que ce soit à jouer de la guitare ou du piano.

Pas de précipitation

« Musicalement je suis un novice, je voulais essayer de me professionnaliser et j’ai décidé de prendre ces cours. Mon professeur m’a dit : “Tu devrais faire des castings”, et il a envoyé une vidéo. Une demi-heure après, il avait un retour », assure Antso.

Pas question de faire demi-tour. Pas question de s’emballer non plus pour celui qui aime autant Jean-Jacques Goldman qu’Ed Sheeran. « Je suis un adepte de la méthode des petits pas. Je ne vais pas tout quitter pour la musique, je vais d’abord continuer à m’améliorer. »