Jean-Marie Bigard a mimé un viol sur TPMP. — Jacques BENAROCH/SIPA

Décidément, sa blague ne passe pas. Lundi, Jean-Marie Bigard racontait une dernière blague sur le plateau de TPMP. Dans son histoire, un médecin « chope » une patiente souffrant d’une déchirure, et la « plaque sur le bureau », puis il la « défouraille » et « l’****** à sec ». Parmi les chroniqueurs présents, Gilles Verdez se dit « très choqué » et précise : « On ne cautionne pas du tout cette blague ». Visiblement, les téléspectateurs non plus.

L'apologie du #viol par #bigard ne te fait pas rire ? Même chez #TPMP ? Tu te dis que signaler au @csaudiovisuel n'est pas efficace ou prend du temps ? @osezlefeminisme te propose de faire vite et bien : signalement clé en main. Soyons des milliers ! 📣✋ https://t.co/VTBoFqlp3S — Raphaëlle Rémy-Leleu (@RaphaelleRL) February 14, 2019

En effet, « plus de 1.500 téléspectateurs » ont saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) concernant cette blague sur le viol, a indiqué l’autorité de régulation à France Inter jeudi soir. Ils ont, entre autres, répondu à l’appel d’Osez le féminisme, qui leur proposait une lettre type. Pour rappel, la séquence homophobe de Cyril Hanouna en 2017 avait entraîné 39.000 plaintes, un record absolu. Si on en est loin pour le moment, nul doute que le CSA prendra la chose au sérieux.