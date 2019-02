Philippe Etchebest dans la saison 10 de «Top Chef». — Marie ETCHEGOYEN/M6

La saison 10 de «Top Chef» a commencé.

Nous avons demandé aux internautes quel membre du jury ils préfèrent.

Philippe Etchebest est plebiscité par la grande majorité.

Le grand gagnant de cette année est… Philippe Etchebest ! Parmi les quatre membres du jury de Top Chef, c’est lui qui remporte le plus de suffrages auprès des internautes de 20 Minutes. Alors que la saison 10 du concours culinaire de M6 a commencé le 6 février, nous vous avons demandé qui des quatre membres du jury vous préférez.

Le chef étoilé et meilleur ouvrier de France a entamé sa cinquième saison dans l’émission, tout en continuant à animer en parallèle Cauchemar en cuisine​. Pourquoi un tel succès auprès du public ? Pour son caractère bien trempé et son franc-parler, vous vous en doutez. « Il est authentique », apprécie Sandrine. « Il a une aura incroyable, ajoute Patrick. Je l’ai croisé dans un restaurant près de chez moi et j’étais tellement impressionné que je n’ai même pas osé aller lui dire bonjour. » Une grande gueule, certes, mais avant tout un « un grand professionnel », rappelle Martine. « J’aime bien sa façon de motiver et d’encourager les candidats, ajoute David, rappelant son rôle de chef de brigade. Surtout, derrière ce physique de rugbyman (il a joué en championnat de France) se cache un « cœur tendre, selon les mots de Jessica. Il est impressionnant mais on voit qu’il aime son équipe. Il les bouscule un peu par moments, mais toujours pour leur bien et leur évolution, et toujours avec du cœur. Il dit les choses avec franchise. »

Parce que Philippe Etchebest ne remporte quand même pas 100 % des suffrages, voici les raisons pour lesquelles les trois autres chefs sont appréciés du public.

Michel Sarran

Le chef toulousain forme un vrai duo comique avec Philippe Etchebest. Là où son vrai faux rival distribue les uppercuts verbaux, Michel Sarran est davantage dans la rondeur. Grand rival télévisuel de Philippe Etchebest, le chef toulousain est avant tout apprécié pour sa gentillesse et sa douceur. « C’est un mec vrai, sympa et authentique », estime Laurent. « Je pense que c’est avec lui que j’aurais plaisir à apprendre », estime Mélanie.

Hélène Darroze

La touche féminine du jury. Avec elle, « c’est la douceur, la sensibilité. Exit la bonne vieille autorité quasi militaire des cuisines d’autrefois », explique Algar. « Elle a beaucoup de respect envers ses concurrents », ajoute Fernande. « Elle est adorable et très attachante », conclut Jessica.

Jean-François Piège

Le chef deux étoiles est membre du jury depuis la toute première saison. « Sa lecture fluide de la cuisine me fascine, écrit Eric. En lui se lit la passion, les heures passées à tester, à se tromper et à reprendre l’histoire humblement. » « C’est une main de fer dans un gant de velours », ajoute George. Pour la première fois cette année, Jean-François Piège dirigera une brigade. « On verra comment ça se passera », attend Jean-François.

Pour conclure, nous ne pouvions vous laisser sans le jeu de mots de Marie, dont vous apprécierez la qualité : « Difficile de les départager, ils sont tous au top (chef) »