Julien Clerc en concert à la Fête de l'Huma, le 16 septembre 2018. — SADAKA EDMOND/SIPA

C’est ce qu’on appelle un début réussi. Samedi, à l’occasion du lancement de la saison 8, les téléspectateurs de TF1 découvraient Julien Clerc pour la première fois dans le fauteuil de coach de The Voice. Et c’est un euphémisme de dire qu’ils ont été emballés par ce petit nouveau de 71 ans.

J'étais pessimiste à la venue de "Julien Clerc" dans #TheVoice mais finalement il a amplement sa place de part sa carriere, sa candeur, son experience et sa profondeur de jugement — La cheumo (@twitteusseeee) February 9, 2019

Sur Twitter, il a fait l’unanimité, convaincant même les plus dubitatifs. « J’étais pessimiste à la venue de Julien Clerc dans The Voice mais finalement il a amplement sa place de part sa carrière, sa candeur, son expérience et sa profondeur de jugement », salue une internaute. « Il est rentré dans le délire », note un autre. Une autre admire « le fait qu’il vouvoie les candidats ».

De base j'étais pas emballé par Julien Clerc en tant que coach mais enfaite je l'aime bien, il est bien rentré dans le délire de l'émission #TheVoice — Bear 🐻 (@Tom_Hubt) February 9, 2019

Il y'a 6 mois en apprenant que Julien Clerc allait faire #TheVoice j'ai dit "on va s'ennuyer nan ?"

Ce soir je me suis pris une grosse claque, il est excellent, même mieux que Florent Pagny, il sort des anecdotes musicales géniales, il est drôle, sympa, franchement j'adore — R'MÉDIAS (@r_medias) February 9, 2019

Il est adorable Julien Clerc avec Shaun. Sérieusement je trouve cela hyper touchant. La modestie du mec malgré sa carrière de fou. #TheVoice — Pawlette (@Pawlette_) February 9, 2019

Je suis sûrement très vieille France, mais j'apprécie le fait que Julien Clerc vouvoie les candidats. #TheVoice — Leïla 📺 (@Leila_P_) February 9, 2019

Je vais faire mon jeune mais Julien Clerc je le connaissais pas j'me suis dit oh non il va servir à rien, Miss en fait il m'éclate : le gars est super naturel, il clash gentiment tous ses petits copains de siège rouge et il est sans filtre. Il est ultra frais le mec !! #TheVoice pic.twitter.com/caGR1cXf09 — TheGreaterBoy ◢ ◤ 🇫🇷 (@TheGreaterBoy) February 9, 2019



Sur la page Facebook de 20 Minutes, en commentaire de l’article sur l’émission diffusée samedi, c’est la même chanson. « Julien Clerc est un très grand professionnel. Son analyse a été parfaite et juste », applaudit Lilyane. Rosa a apprécié « son extrême gentillesse ». Jean Luk, lui souhaite « à Julien Clerc de trouver rapidement ses marques et de se lâcher un peu ». Un petit bémol dans un concert de louanges.