Gage, dans la saison 8 de «The Voice». — Capture d'écran TF1

Des rires et des larmes. Le lancement de la huitième saison de The Voice sur TF1 a été particulièrement riche en émotions. La larme à l’œil, les téléspectateurs l’ont eu avec Gage, un Canadien originaire d’Haïti qui n’est pas inconnu du public. En 2005, après avoir assuré les premières parties de Corneille, le chanteur a sorti un album, Soul Rebel, dont le premier titre, Pense à moi, est devenu un tube. L’artiste de 42 ans a expliqué dans son portrait de présentation qu’il avait décidé d’arrêter la musique en 2012 pour se consacrer à sa mère, suite au tremblement de terre qui a dévasté Haïti.

Pour retrouver la route du succès, Gage a choisi The Voice. Sa reprise du All Night Long de Lionel Richie a fait se retourner les quatre coachs, dont Soprano, qui l’avait reconnu rien qu’à sa voix. « On s’est croisé il y a des années. Je suis fan de lui depuis longtemps », a déclaré le Marseillais. Malgré tout, c’est l’équipe de Mika que le chanteur, visiblement très ému, a choisi de rejoindre.

Une surprise pour un papa

Il fallait aussi sortir les mouchoirs pour Laureen qui, en dépit de son jeune âge - 18 ans -, a connu les mauvais côtés de l’industrie musicale : elle a signé il y a quelques années un contrat avec un label mais son projet d’album n’a jamais vu le jour. Pour convaincre les coachs, la Varoise a interprété Je suis venu te dire que je m’en vais de Serge Gainsbourg.

Surtout, elle est entrée sur le plateau en faisant la surprise à son père qui, installé dans le public, ignorait que sa fille était candidate. Evidemment, en beau moment de télévision lacrymal. Côté compétition, Laureen a rejoint les rangs de la team Julien Clerc.

Poupie, elle, a indéniablement marqué cette première émission par son grain de folie. La jeune artiste venue de Lyon a renversé le studio avec sa version de Me, Myself and I. Et après un échange avec les coachs aussi improbable qu’extravagant, elle a choisi à « plouf plouf » l’équipe qu’elle allait rejoindre. En l’occurrence, celle de Jenifer.

Concernant les audiences, TF1 est arrivée en tête des chaînes les plus regardées ce samedi soir. 5.6 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous (28.7 % de parts d’audience). Un bon score qui est cependant le plus faible enregistré pour un lancement de saison de The Voice. Si le niveau des talents à venir est à l’image de celui de ceux de la première, le public pourrait bien revenir en masse.