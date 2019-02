EMOTION Les deux enfants de Jacques Higelin ont interprété «Je ne peux plus dire je t'aime» à sa mémoire aux «Victoires de la musique»

Izïa Higelin et Arthur H durant leur hommage à leur père, Jacques Higelin, sur la scène des «Victoires de la musique». — LAURENT VU/SIPA

Vendredi soir, les Victoires de la musique ont été le lieu de récompenses, celui d’un coup de gueule, mais aussi d’un grand moment d’émotion. Izïa Higelin et Arthur H sont montés sur scène pour rendre hommage à leur père, Jacques Higelin, décédé en avril 2018. Ils ont chanté « Je ne peux plus dire je t’aime », qui figure sur l’album Caviar pour les autres paru en 1979.

Tout en douceur et en sensibilité, la jeune femme de 28 ans et son frère de 52 ans ont touché le public, et en premier lieu la maîtresse de cérémonie, Daphné Bürki​, qui a souligné que les deux artistes « tenaient à être là ce soir pour rendre hommage à leur père Jacques Higelin. » Elle a, pour sa part, rappelé quel « poète survolté, fantasque » il était.