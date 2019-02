Extrait de la pub parodique diffusée dans «Burger Quiz», où Alain Chabat se moque de l'affaire Benalla — Capture écran TMC

Malgré son départ de la présentation de Burger Quiz, Alain Chabat est déjà revenu en tant que candidat et avait prévenu qu’il pourrait, à l’occasion, revenir derrière le comptoir. C’est chose faite mercredi soir, et l’occasion était la venue de la grande Catherine Deneuve. Mais les téléspectateurs ont surtout été marqués par une nouvelle publicité parodique, de ce qui ressemble à première vue à un pot de Nutella.

Burger Quiz vous est présenté par : « On ne va pas tourner autour du pot. Depuis 27 ans, chez Benalla, nous cultivons et distillons les plus beaux mythos, les bobards les plus croquants, du pipeau, du crack et de la merde. Dans une mousse somptueuse pleine de bullshit. Benalla, la pâte à tartiner des conneries. Un produit Macron ». Outch. A noter qu’Alain Chabat s’était déjà moqué du gouvernement, du président et de son «pognon de dingue».