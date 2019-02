Vaimalama Chaves, miss Tahiti, lors de la cérémonie Miss France 2019, le 15 décembre 2018. — David Niviere/SIPA

« Vous qui nous regardez en ce moment dans votre lit, pour relancer la natalité ce soir, nous avons invité ce soir notre Miss France, ça devrait vous donner des idées. » Non, Laurent Ruquier, vraiment, fallait pas. Entre les réactions outrées sur les réseaux sociaux et le regard décomposé de Vaimalama Chaves en plateau, le présentateur d’« On n’est pas couché » a dû comprendre qu’il s’était planté sur ce coup-là, que ce genre de blague pas drôle n’était plus acceptable. Miss France 2019 l’a d’ailleurs rappelé lors d’une interview au Parisien.

« C’est pas chouette d’être considéré comme un objet »

« Cela ne m’a pas gênée mais surprise, explique Vaimalama Chaves​. J’étais étonnée car je ne m’attendais pas à ce qu’il dise à l’antenne quelque chose qui signifiait en quelque sorte "Voilà Miss France, utilisez son image pour vous branler et faire des enfants". C’est vraiment pas chouette d’être considérée comme un objet. »

Elle ne pouvait pas mieux résumer le fond du problème, surtout que Miss Tahiti a d’autres priorités, elle était l’invitée du Parisien pour évoquer la lutte contre le harcèlement scolaire, dont elle a été elle-même victime durant l'adolescence.