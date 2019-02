Romain Duris tient le rôle titre dans la série de «Vernon Subutex» — ISA HARSIN/SIPA

Elle a été tournée entre Paris, Barcelone et Cannes, et c’est dans la cité des festivals qu’elle sera dévoilée. La nouvelle série de Canal + Vernon Subutex fera l’ouverture de la 2e édition de Canneseries, programmés du 5 au 10 avril 2019, ont annoncé les organisateurs ce mercredi. Le premier tease a également été dévoilé

Découvrez les premières images de la série très attendue VERNON SUBUTEX, avec Romain Duris !

Une Création Originale CANAL+, bientôt sur @canalplus et @myCANAL. pic.twitter.com/3TMnbFVp2F — Création Originale CANAL+ (@CreationCanal) February 5, 2019

Romain Duris (dans le rôle-titre) devrait être sur les marches du palais et son tapis, rose pour l'occasion. Céline Sallette, Laurent Lucas, Flora Fischbach, Philippe Rebbot, Florence Thomassin, Émilie Gavois-Kahn et Athaya Mokonzi complètent le casting de cette adaptation d’une série de romans signés Virgnie Despentes.

Diffision courant avril sur Canal +

Les trois premiers épisodes de cette série qui en compte neuf au total seront présentés, en avant-première, lors d’une séance ouverte gratuitement au public (billetterie en ligne dès le 22 mars), le vendredi 5 avril au palais des festivals, précise la direction de CanneSeries. La diffusion est prévue courant avril sur Canal +.

Le pitch ? Vernon Subutex, disquaire au chômage, se fait expulser de son appartement. En quête d’un endroit où dormir, il sollicite d’anciens amis dont Alex Bleach, rock-star sur le retour. Mais celui-ci meurt d’une overdose et lui laisse trois mystérieuses cassettes vidéo. Vernon disparaît et devient l’homme le plus recherché de Paris.

La production avait tourné en plein Festival de Cannes, en mai 2018, et avait lancé une recherche de figurants pour camper « la clientèle d’un hôtel chic ».