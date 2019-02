AUDIENCES Parmi les autres chiffres Médiamétrie, la bonne performance de France 2, le recul de TF1 et plus de quatre heures de télé par jour pour les Français...

Des « gilets jaunes » à Bordeaux pendant l'acte 10. — UGO AMEZ/SIPA

Si le mouvement des «gilets jaunes» continue de se mobiliser les samedis, les Français continuent de le suivre… à la télévision. En effet, selon les chiffres publiés par Médiamétrie lundi, les chaînes d’info enregistrent toujours de bonnes audiences en janvier. Sans égaler leurs chiffres records du mois de décembre, BFMTV réalise 2,6 % de part d’audience en moyenne (+0,4 point par rapport à janvier 2018), LCI double son audience en un an à 1,2 %, CNews monte à 0,9 % (+0,4) et Franceinfo est à 0,5 % (+0,2).

France 2 en forme, TF1 en recul

France 2 réalise une très bonne performance en janvier, à 13,6 % de PDA (+0,7), au détriment de TF1 qui commence mal l’année sur un fort recul à 19,2 % (-0,6 sur un an). France 3 reste à 9,2 %, devant M6 qui chute de 0,8 point à 8,9 %. France 5 progresse à 3,8 % (+0,2), France 4 reste stable à 1,7 %. Arte continue de progresser légèrement à 2,6 % (+0,1). C8 (2,9 %, groupe Canal +) repasse devant TMC (2,8 %, groupe TF1), malgré une légère baisse sur un an. NRJ 12 est en forme à 1,6 % (+0,2). La chaîne pour enfants Gulli, en cours de rachat par le groupe M6, débute l’année sur une légère baisse à 1,6 % (-0,2). La chaîne L’Equipe baisse légèrement à 1,2 % (-0,1).

Par groupes, France Télévisions creuse l’écart avec le groupe TF1 avec des parts d’audiences respectives de 28,8 % (en hausse de 1,1 point sur un an) et de 26,9 % (-0,2 point). La filiale de télévision du groupe Bouygues souligne cependant que ses audiences progressent auprès des téléspectateurs âgés de 25 à 49 ans (+0,8 point), soutenues par LCI, TMC et TF1.

Plus de 4h de TV par jour pour les Français

Selon la nouvelle mesure de Médiamétrie, qui prend en compte aussi bien la télévision que les autres écrans comme le smartphone, les Français ont regardé en moyenne 4h03 de programmes TV par jour au mois de janvier, dont 3h53 sur leur télévision. Soit une baisse de 5 minutes sur un an, qui concerne notamment les jeunes (- 19 minutes en un an, avec 1h51 de TV par jour) et les femmes responsables des achats de moins de 50 ans (3h28, -18 minutes en un an).

Ces mesures ont été réalisées du 31 décembre au 3 février auprès du panel Médiamat, composé de 11.638 individus vivant dans 4.976 foyers, représentatif de la population vivant en France métropolitaine et possédant une télévision.