EUROVISION Le chanteur de 19 ans vit un avant-Eurovision mouvementé et prend une nouvelle fois la parole...

Bilal Hassani, représentant de la France à l'Eurovision 2019. — Gilles SCARELLA / FRANCE TELEVISIONS / AFP

Entre un vieux tweet exhumé, la demande d’un sénateur LR de l'écarter du concours et des menaces au quotidien sur les réseaux sociaux, Bilal Hassani vit un après « Destination Eurovision », et un avant Eurovision, mouvementé. Alors qu’il s’était déjà expliqué à propos de son tweet polémique, le chanteur de 19 ans a une nouvelle fois pris la parole, dans les colonnes du Parisien.

« Laissez-moi juste un peu tranquille »

« Lâchez-moi, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre s’il vous plaît, répond Bilal Hassani aux haineux. Je suis un être humain comme un autre, et, eux, me prennent pour un objet… leur punching-ball. Laissez-moi profiter d’un moment magique, je réalise le plus beau rêve de ma vie à l’Eurovision cette année. Laissez-moi juste un peu tranquille. Rien qu’un peu. »

« J’étais jeune et bête »

Concernant le tweet de 2014 où il aurait accusé Israël de « crime contre l’humanité », il s’explique à nouveau : « A l’époque, j’étais jeune et bête. Je partageais mon mot de passe avec une dizaine de personnes. J’allais sur Twitter, une fois tous les six mois et je ne savais pas ce qu’il y avait sur mon compte. (…) Si j’avais été l’auteur de ces tweets, j’aurais fait du nettoyage pour les cacher, mais je ne connaissais pas leur existence. Je ne considère pas qu’Israël soit responsable de crime contre l’humanité, ce n’est pas du tout mon opinion. Je suis tellement heureux d’y partir pour l’Eurovision ».

Des plaintes pour diffamation

Bilal Hassani revient également sur une vidéo où il chante « Attentats par ci, attentats par là », et qui a été détournée et sortie de son contexte pour faire croire qu’il est pro-attentats : « Cette vidéo est liée à la finale de la Coupe du monde, c’était un moment fou pour nous tous. Un type dans la rue hyper content a été filmé après la victoire de la France. Il sautait de joie, était soulagé pour le pays après les épreuves que nous avons traversées en 2015. Il a dit, tout en dansant, "la France a beaucoup souffert, attentats par ci, attentats par là". Sa vidéo a tourné partout sur Twitter, elle est devenue virale. Les gens l’ont reprise en chansons, elle a inspiré des chorégraphies. Et j’en ai fait une aussi avec mes potes. Il n’y a rien de malveillant. »

Contre les trolls d’Internet, qui « ont envie de me voir tomber », le candidat de la France à l’Eurovision 2019 a décidé de répondre par la justice, et de porter plainte à chaque fois pour diffamation.