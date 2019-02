PROGRAMME Karine Ferri est de retour à l'antenne avec la deuxième saison de « Les plus belles mariées » sur TF1 et des premiers épisodes de « Bébés chiens/chats, les 100 premiers jours de leur vie » sur TFX…

Karine Ferri dans « Bébés chiens/chats » — TFX

Karine Ferri, le retour. Quelques semaines après le dernier épisode de Danse avec les stars, la présentatrice désormais incontournable de TF1 revient avec deux programmes centrés sur la mignonnerie. Tout d’abord, dès lundi, elle anime la saison 2 de Les plus belles mariées. « La première saison avait bien marché auprès du public féminin, explique Karine Ferri à 20 Minutes. C’est un programme divertissant et informatif. » Informatif ? Vraiment ? « Oui, le programme aide pour avoir une idée de ce qu’il faut faire et ne surtout pas faire. »

« Que l’on souhaite se marier ou pas, c’est un événement qui fait rêver et où l’on voit de belles tenues… ou pas d’ailleurs », observe l’animatrice. Mix entre La robe de ma vie et 4 mariages pour une lune de miel, deux autres émissions sur le mariage, Les plus belles mariées mise également sur les moments d’émotion et de critiques cinglantes. Quatre futures mariées vont entrer en compétition chaque semaine et se juger entre elles. Elles attribueront une note pour le choix de la robe, des chaussures, de la « mise en beauté » (coiffure et maquillage) et pour la « transformation », le look final de leurs concurrentes. La gagnante remportera la panoplie de ses rêves. « C’est un programme qui m’a tout de suite plu, confesse Karine Ferri. Il n’y a pas de profil type, certaines veulent se marier en blanc, certaines se marient en noir ou voudront mettre des cerceaux lumineux autour de leur robe de mariée… »

« On est dans l’émotion de A à Z »

En parallèle de Les plus belles mariées, Karine Ferri présentera une émission sur les bébés animaux tous les vendredis, sur TFX. Bébés chiens/bébés chats, les 100 premiers jours de leur vie est un programme familial qui tient à cœur à la présentatrice : « Je pense que le programme peut bouleverser beaucoup de monde parce que c’est très mignon. On est dans l’émotion de A à Z. » Et c’est un programme informatif. Informatif ? Vraiment ?

« Le téléspectateur se met à la place de l’animal et on comprend qu’ils ont besoin de tendresse, de patience et qu’ils dépendent de l’être humain », observe Karine Ferri. Le programme montre comment se développent des bébés chats et chiens en quatre étapes : leur venue au monde, l’éveil de leurs sens, leur autonomie et leur adoption. A travers les acteurs qui ont posé leur voix, chaque animal raconte son histoire, on se met à leur hauteur en se glissant dans leur tête. On apprend par exemple qu’une jeune mère peut rejeter son chaton si elle l’a eu trop jeune. C’est le cas de Popcorn, élevé par son maître qui a joué le rôle de sa mère, que l’on découvrira dans le premier épisode.

« Peut être que grâce à ce genre de programme il y aura moins d’animaux abandonnés, moins d’animaux dans les refuges, espère l’animatrice. Il est aussi important de sensibiliser les enfants à la cause animale, qu’ils comprennent que ce ne sont pas des peluches. »