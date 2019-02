EUROVISION Il a écrit une lettre aux jurés André Manoukian, Vitaa et Christophe Willem

Bilal Hassani, représentant de la France à l'Eurovision 2019. — Gilles SCARELLA / FRANCE TELEVISIONS / AFP

Le candidat français à l’Eurovision ne plaît pas à Henri Leroy. Le sénateur LR des Alpes-Maritimes a alors décidé d’écrire une lettre et de l’adresser aux membres du jury. Selon lui, Bilal Hassani « doit être écarté d’urgence du concours »

En cause, une vidéo qui vient de ressurgir où le candidat heureux de Destination Eurovision s’écrit : « La France a vraiment souffert, attentat par-ci, attentat par-là, youhou ! » en dansant dans la rue.

« Incite à la banalisation du terrorisme »

« Face à ce drame qui a touché notre pays au cœur, laissant des familles et la Nation dans la peine, le comportement de Bilal Hassani est indigne, écrit-il à André Manoukian, Vitaa et Christophe Willem. En tant que membre du jury français de l’Eurovision, je vous demande d’intervenir pour que Bilal Hassani soit écarté de votre concours. Cet individu est un bien triste exemple pour notre jeunesse, et incite à la banalisation du terrorisme. »

Si le chanteur a démenti avoir accusé Israël de crime contre l’humanité notamment (« Ces propos, c’est pas les miens. C’est ni mes écrits, ni mes pensées », se justifie-t-il), il n’a pas encore réagi à ces nouvelles accusations.

Près de 200 plaintes déposées

Depuis sa candidature et son élection pour représenter la France, Bilal Hassani fait l’objet de harcèlement sur internet. L’interprète de « Roi » a déjà déposé près de 200 plaintes.

Ce n’est pas la première fois qu’un candidat d’un télécrochet doit faire face à d’anciens propos tenus sur les réseaux sociaux. Révélée par « The Voice », Mennel avait fait les frais de ses posts sur les attentats, écartée du concours de chant de TF1.