Gwendoline Hamon incarne Florence Cassandre dans la série éponyme. — © Fabrice LANG / FTV / TELFRANCE

C’est ce qu’on appelle un retour réussi. Samedi soir, le lancement de la saison 4 de la série Cassandre sur France 3, a attiré 4.43 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 20.3 % de part d’audiences, rapporte Puremédias. Une belle performance. Du côté de France 2, Nagui n’a pas démérité non plus. En plus d’avoir poussé la chansonnette, l’animateur et son Taratata 100 % Live organisé au profit du Téléthon, ont fédéré plus de 3 millions de téléspectateurs, soit 16 % de part d’audiences.

Petite forme pour « Vendredi tout est permis »

Du côté de TF1, la soirée d’Arthur n’a pas rencontré le même succès. Vendredi tout est permis (diffusé un samedi du coup), autour de la bande de Philippe Lacheau pour la sortie du film Nicky Larson et le parfum de Cupidon, a rassemblé 2.439.000 téléspectateurs, soit 11.9 % de part d’audiences. La chaîne se classe ainsi à la 3e marche du podium des audiences du samedi soir.