Marie-Claude Pietragalla en train de danser pour un gala en 2016. — JP PARIENTE/SIPA

La page Danse avec les Stars semble définitivement tournée, et Marie-Claude Pietragalla explique pourquoi. Dans une interview accordée à nos confrères de Voici, la danseuse a évoqué ses motivations pour participer à l’émission Prodiges et est revenue sur son expérience dans l’émission de TF1 sans aucune aigreur (et ça fait du bien).

« Prodiges correspond à ce que j’aime, à la transmission à la jeune génération, estime la danseuse et chorégraphe. Et puis, c’est une émission dans laquelle je suis entourée d’artistes prestigieux avec lesquels on se comprend parce qu’on a eu des parcours similaires. » Et visiblement, l’expérience est plus épanouissante, de son point de vue, que celle qu’elle a vécue dans Dals.

« On touche la danse de façon superficielle »

« Avec Dals, on est dans une autre configuration, rappelle Marie-Claude Pietragalla. Ce sont des artistes ou sportifs qui ont envie un jour de toucher du doigt la technique de la danse. Mais même s’ils se jettent à 100 % dans l’aventure, on touche la danse de façon superficielle. Moi, pendant cinq ans, j’ai essayé de leur donner un peu de profondeur, de leur expliquer qu’il ne s’agit pas seulement de reproduire un mouvement joliment mais qu’il faut savoir pourquoi on le fait. Mais tout ça reste un jeu de télévision dans lequel tout est théâtralisé. »