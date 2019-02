Patrick Bruel et Nagui durant le concert «Taratata 100% Live au Zénith». — Rémy GRANDROQUES - FTV

« Au terme du week-end de la traditionnelle mobilisation de début décembre, on a constaté que les dons étaient moins importants que d’habitude », avait déclaré Nagui au Parisien, déçu par la baisse des recettes du Téléthon. Et pour l’animateur star de France 2, aussitôt le constat fait, aussitôt une solution de trouvée : « On s’est demandé ce que l’on pouvait faire afin de collecter de l’argent pour l’Association française contre les myopathies. On a alors pensé à une soirée spéciale de Taratata avec d’anciens parrains du Téléthon. »

Résultat, ce samedi, Zazie, Garou, Patrick Bruel, Pascal Obispo et Marc Lavoine sont réunis sur France 2 pour un Taratata 100 % Live au Zénith. « Ils vont préparer des duos, des trios, des chansons tous ensemble et d’autres avec des invités surprises, expliquait Nagui dans l’interview. On veut à la fois faire la fête et garder cette main tendue pour collecter des fonds. »

Pari tenu pour ce concert qui s’est tenu au Zénith de Paris, devant 5.000 personnes qui se sont ruées sur les places. Et cette émission n’avait rien à envier aux Enfoirés, en témoigne le duo de Kad Merad et Patrick Bruel, que 20 Minutes vous propose en exclusivité.