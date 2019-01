L'acteur Jussie Smollett, qui incarne Jamal Lyon dans la série «Empire». — Michael Buckner/Variety/REX/Shutterstock/SIPA

C’est l’un des acteurs afro-américains gays le plus en vue de la télévision américaine. Jussie Smollett, qui incarne Jamal Lyons dans la série de Fox Empire, a été agressé dans la nuit de lundi à mardi. La police de Chicago a confirmé avoir ouvert une enquête pour un « possible crime haineux ». Selon le site hollywoodien Deadline, l’acteur américain a été tabassé et ses agresseurs lui ont jeté une substance chimique non identifiée sur le corps en criant des insultes racistes et homophobes.

Statement on #ChicagoPolice hate crime investigation. We are taking these allegations very seriously and encourage anyone with information to report anonymously to https://t.co/yYAqzcVIfu pic.twitter.com/DxipALHXaz — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) January 29, 2019

« Etant donné la gravité des faits présumés, nous prenons l’enquête très au sérieux et la traitons comme un possible crime haineux. La victime collabore pleinement avec les enquêteurs », écrit le porte-parole de la police de Chicago sur Twitter, lançant un appel à témoins.

Lettre de menaces ?

L’acteur rentrait chez lui après avoir passé 7 heures dans l’avion à cause de la tempête de neige qui frappe le nord des Etats-Unis, selon son dernier post Instagram. Selon un de ses proches cité par le site people TMZ, Jussie Smollett a été agressé à la sortie de son appartement alors qu’il sortait pour acheter à manger à 2h00 du matin. Les deux agresseurs présumés l’auraient accosté en lui lançant : « Tu es cette pédale de nègre » et auraient tenté de lui passer un nœud autour du cou en criant : « Ici, c’est le pays MAGA » (Make America Great Again, le slogan popularisé par Donald Trump).

L’agression pourrait être préméditée. Selon TMZ, une lettre de menaces aurait été envoyée aux studios de Fox à Chicago il y a huit jours. Adressée à Jussie Smollett et paraphée du slogan « MAGA », l’enveloppe contenait le message suivant, avec des lettres découpées et collées : « Tu va mourir pédé noir ». Ces détails n’ont pas été confirmés par la police.