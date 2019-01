Un nouveau destin pour l’émission «Un jour, un destin»

Laurent Delahousse est aux manettes d'«Un jour, un destin» depuis 2007. — Christophe BRACHET - FTV

C’est pourtant Takis Candilis, directeur général chargé de l’antenne et des programmes de France Télévisions, qui l’a annoncé ce lundi 28 janvier au micro de France Inter ! Le magazine Un jour, un destin de Laurent Delahousse ne va pas complètement disparaître.

Après plus de 100 numéros, votre série documentaire « Un Jour Un Destin » poursuit son aventure sur @Francetele en s’installant désormais en Prime Time sur @France3tv.

Merci à tous pour vos messages🌟 — Laurent Delahousse (@LaurentDelahous) January 29, 2019

« Il continuera d’exister pour des numéros événementiels en prime time sur France 3, » a ainsi indiqué la direction de France Télévisions au quotidien Le Parisien. Une bonne nouvelle qui a ravi les fans de Laurent Delahousse.

« Aujourd’hui, ça devient de plus en plus difficile de trouver les grands destins et les grands jours. On est en train de travailler avec Laurent Delahousse sur une nouvelle émission et une nouvelle forme. C’est une émission formidable, qui a touché tous ses publics », avait déclaré lundi Takis Candilis au micro de France Inter.