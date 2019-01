Image extraite de la saison 3 de «Sam». — Julien Cauvin/Authentic Prod/TF1

Sam est de retour pour une 3e saison sur TF1.

Malgré une saison 2 convaincante, Natacha Lindinger peine à faire oublier Mathilde Seigner.

Et c’est reparti pour une nouvelle saison de Sam. La prof de français badass fait son retour ce lundi soir à 21 heures sur TF1, pour de nouvelles aventures riches en émotions. Si elle devra gérer ses sentiments pour Raphaël et/ou Xavier, Sam Moreau (Natacha Lindinger), devra surtout se battre contre un cancer du sein. Les téléspectateurs découvriront également comment la prof de français accueillera deux petits nouveaux, Nicolas N’Dollo (Issa Doumbia), le nouveau CPE du collège, et Samia (la youtubeuse Natoo), une inspectrice d’académie qui ne devrait pas laisser Xavier de marbre…

Mais que pensent les téléspectateurs de Sam ? A-t-elle trouvé sa place au bout de trois saisons ? Invités à donner leur avis sur le retour de la série sur TF1, les internautes de 20 Minutes ont surtout fait part de leur nostalgie : Mathilde Seigner manque à Sam.

« Mathilde Seigner était parfaite pour ce rôle »

Pour certains internautes, le départ de l'actrice après la première saison, leur a été fatal. « Mathilde Seigner était tellement faite pour ce rôle… Je suis déçu que le personnage change », estime Hélène sur Facebook, « je regardais avec Mathilde Seigner, elle était parfaite pour ce rôle. Depuis je ne regarde plus du tout », explique Jennifer. Un sentiment partagé par Isabelle, « Mathilde Seigner me manquait trop dans le rôle de Sam », écrit-elle, ajoutant ne pas avoir regardé la saison 2 de Sam pour cette raison. Il faut reconnaître que l’actrice était particulièrement convaincante dans ce rôle de prof « attachiante ».

Mais que Natacha Lindinger se rassure, pour d’autres, elle a réussi haut la main à conquérir le cœur des téléspectateurs. « J’avais un peu d’appréhension de savoir que Mathilde Seigner ne jouerait plus dans la saison 2, reconnaît Stéphanie, mais force est de constater que sa remplaçante joue son rôle à la perfection. »

Un « politiquement incorrect souvent plein de bon sens »

Au-delà de l’actrice, quid du personnage ? Adapté de Rita, une série danoise, Sam met en scène une prof de français haute en couleurs, assumant pleinement sa sexualité, un franc-parler certain, et des méthodes pédagogiques peu conventionnelles. Sans oublier un penchant pour les cigarettes… Ce qui est complètement rédhibitoire pour Nong. « C’est archi nul, d’où on voit des profs avec une clope dans le bec… Et du sexe en veux-tu, en voilà… Pas pour moi », explique l’internaute. Pour Alain, « cette série ne montre pas l’exemple à tenir pour les élèves ». Enfin, pour Jane Maria, une « mamie d’ados » Sam est « un peu hard ».

Mais ce qui fait le malheur des uns, fait parfois le bonheur des autres. Graziella par exemple, adore justement le côté « je-m’en-foutiste » de Sam. Jean-Paul quant à lui, « aurait bien aimé avoir une prof comme ça ». Enfin, sur 20minutes.fr, « Ouillette » ne cache pas son enthousiasme : « super ! Sam est de retour. Et son "politiquement incorrect" est souvent plein de bon sens. De là à l’encenser complètement, tout de même pas. On avait eu peur pour la saison 2, mais Natacha Lindinger a bien repris le flambeau de Mathilde Seigner. Sacré blouson à réenfiler ! » On aura donc compris que Sam divise, mais c’est plutôt bon signe de ne pas plaire à tout le monde, non ?