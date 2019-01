«Un jour, un destin» de Laurent Delahousse va s'arrêter

Laurent Delahousse est aux manettes d'«Un jour, un destin» depuis 2007. — Christophe BRACHET - FTV

La confirmation d’une rumeur. Sonia Devillers recevait Takis Candilis ce lundi dans L'Instant M de France Inter. Le Directeur général délégué à l’antenne et aux programmes de France Télévisions a confirmé l’arrêt définitif du magazine documentaire de Laurent DelahousseUn jour, un destin.

Caroline Got (Directrice exécutive de France 2) avait déjà annoncé l’arrêt d’Un jour un destin et de Faites entrer l’accusé lors de la conférence de presse de rentrée. Un « malentendu », avait corrigé alors la direction France Télévisions.

« Ça devient de plus en plus difficile de trouver des grands destins »

« Ça devient de plus en plus difficile de trouver des grands destins, des grands jours. On est en train de travailler avec Laurent sur une nouvelle émission », a annoncé Takis Candilis ce lundi.

Le Directeur général délégué à l’antenne et aux programmes de France Télévisions est plus évasif concernant l’avenir de Faites entrer l’accusé. France 2 a « pas mal d’émissions en stock » : « Elles ont déjà été tournées et on les diffusera jusqu’au bout […] C’est une émission qui a une vingtaine d’années. On doit renouveler globalement […] On est vraiment en train de retravailler sur les grilles. Notre job est de travailler sur les grilles de septembre. »