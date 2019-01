L’émission spéciale de Balance ton post, co-animée par Marlène Schiappa et Cyril Hanouna, a battu un record d’audience historique sur C8. L'animateur ne compte pas s’arrêter là et espère faire venir sur son plateau le président de la République. « Je lui lance une invitation dans Balance Ton Post, et j’espère avant les Européennes », a-t-il balancé dans le Journal du dimanche.

Cyril Hanouna souhaite en organiser plusieurs sur le modèle de celui organisé vendredi avec Marlène Schiappa et devenir « l’un des grands rendez-vous de débat du printemps ». « Balance ton post a toujours été une émission de débat », rappelait le présentateur vedette de C8 dans nos colonnes ce jeudi.

Les félicitations d’Emmanuel Macron

Par ailleurs, l’animateur phare de C8 a déclaré au Journal du dimanche avoir reçu un SMS d’Emmanuel Macron il y a quelques semaines dans lequel le chef de l’Etat saluait « sa démarche auprès des gilets jaunes ».

A.D.