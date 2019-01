KAARIS VS BOOBA Cyril Hanouna a tenté de réconcilier les deux rappeurs, en vain..

Kaaris sur le plateau de TPMP — C8

Kaaris était présent sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste jeudi soir, pour faire la promotion de son nouvel album, Or Noir 3. Au cours de l’émission, Cyril Hanouna a décidé d’appeler Booba en direct, et de tenter de réconcilier les deux rappeurs. Ces derniers continuent en effet d’entretenir une relation plutôt tendue depuis leur bagarre à l’aéroport d’Orly en août dernier, pour laquelle ils ont tous les deux été condamnés à 18 mois de prison avec sursis, et 50 000 euros d’amende.

« Il n’y a pas d’enterrage de hache de guerre »

La conversation téléphonique a démarré par un échange plutôt cordial, mais le ton est rapidement monté entre les deux hommes. Lorsque Booba lui a demandé « Il est où le contrat », en référence au combat de boxe que les deux ennemis ont organisé pour régler leur différend, Kaaris a répondu « Il est dans ton cul frérot ! Tu sais où il est. Mets ta main là-bas et sors-le, il est à l’intérieur. » Avant de conclure « Il n’y a pas d’enterrage de hache de guerre. Même s’il y a un contrat, même s’il y a un combat, ça ne sera pas enterré ». Preuve que le conflit entre les deux hommes est encore loin d’être réglé. Booba a quant à lui sorti son nouveau titre, PGP, en même temps que l’album de Kaaris…