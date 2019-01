La saison 8 de «The Voice» est de retour le 9 février

Julien Clerc, Jenifer, Mika et Soprano forment le jury de la saison 8 de «The Voice». — Etienne Jeanneret / ITV/ TF1 / Bureau 233

On a une date. The Voice est de retour pour une saison 8 le 9 février prochain à 21h10 sur TF1, annonce Puremédias. Le télécrochet animé par Nikos Aliagas change la plupart de ses jurés. Soprano et Julien Clerc font leur entrée dans le jury, ils rejoignent Mika et Jenifer qui revient après avoir quitté son fauteuil rouge depuis la quatrième saison.

On verra donc le chanteur français de 71 ans faire ses premiers pas en tant que coach. Et parmi les changements, une nouvelle règle fait son apparition. Les auditions à l’aveugle sont épicées d’une petite originalité, inspirée de l’émission américaine. Les quatre coachs peuvent désormais se « bloquer » et empêcher qu’un talent rejoigne l’équipe d’un de leur camarade.

Concrètement, chaque coach dispose de trois boutons avec les noms des autres membres du jury. Si un candidat intéresse l’un des jurés, il pourra « bloquer » temporairement un autre juré pour augmenter ses chances d’accueillir le chanteur dans son équipe. Mais chaque coach pourra utiliser cette carte qu’une seule fois pendant les auditions à l’aveugle.