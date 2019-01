TF1 truste la première place des audiences avec sa série «Infidèle»

Claire Keim dans la série en six épisodes «Infidèle». — THIERRY LANGRO / STORIA TELEVISI

Le remake (très moyen) de la magistrale série Doctor Foster a pris la première place des audiences. Diffusée lundi soir sur TF1, Infidèle a rassemblé 5,03 millions de téléspectateurs en moyenne jusqu’à 23h15, selon Médiamétrie, cité par Puremédias, gagnant 50.000 personnes par rapport à la semaine précédente. La première chaîne diffusait les deux derniers épisodes de la série portée Claire Keim et Jonathan Zaccaï qui plonge dans l’intimité d’un couple au bord de la rupture.

De nombreux téléspectateurs se sont passionnés pour cette histoire d’adultère.

L’IMAGE DE SON MARI AVEC LA GAMINE ENCEINTE TUEZ MOI #infidele — gone girl (@DlYOZA) January 21, 2019

CETTE SÉRIE ELLE ME REND FOLLE JVOUS JURE JE CRIE TTE SEULE CHEZ MOI #infidele — ʎǝɹpnɐ (@odeulae) January 21, 2019

la série Infidèle est géniale — ☾ (@BordasLuna) January 15, 2019

A la deuxième place, on trouve M6 et Cauchemar en cuisine, présenté par Philippe Etchebest, qui a réuni 2,50 millions de personnes. La rediffusion d’Alex Hugo avec Samuel Le Bihan et Lionnel Astier s’est hissé la troisième marche du podium.