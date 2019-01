Le présentateur Jean-Pierre Foucault lors du concours Miss France à Chateauroux le 16 décembre 2017 — GUILLAUME SOUVANT / AFP

Décidément Charles Consigny​ ne se fait pas que des amis sur le PAF. Les propos du chroniqueur d’On n’est pas couché sur le concours de Miss France n’ont visiblement pas plu à Jean-Pierre Foucault qui lui a répondu sèchement. On rembobine.

Samedi sur France 2, alors que Laurent Ruquier a invité Vaimalama Chaves, Miss France 2019, le jeune chroniqueur n’a pas caché son mépris pour le concours. « Je ne regarde pas mais de ce que j’ai vu comme extrait, ça me plaît beaucoup, a-t-il lancé tout sourire. On dirait une pub Ferrero Rocher. C’est d’un kitsch hallucinant. Jean-Pierre Foucault met un litre de fond de teint, on dirait qu’il revient d’un mois à Tahiti ».

@CharlesConsigny

Pour un avocat piètre argument.. confondre : 3 semaines de vacances ( méritées) à Maurice avec du fond de teint !!

Ne vous inquiétez pas , la saison va vite passer , et vous allez disparaître..le talent et l’éloquence ne se mesurent pas au mépris distillé ... — Jean-Pierre Foucault (@Foucault_JP) January 20, 2019

Jean-Pierre Foucault n’a pas mis longtemps à réagir. « Pour un avocat piètre argument. Confondre trois semaines de vacances (méritées) à Maurice avec du fond de teint ! Ne vous inquiétez pas, la saison va vite passer, et vous allez disparaître. Le talent et l’éloquence ne se mesurent pas au mépris distillé… », a rétorqué sur Twitter le présentateur historique du concours de beauté.

Charles Consigny a essayé de se rattraper sur le même réseau. « C’était une boutade pleine de tendresse ! Il n’y avait vraiment aucune malveillance de ma part », a-t-il tweeté. Pas sûr que ce soit suffisant…