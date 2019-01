Capture d'écran de Laurent Ruquier lors de son allocution sur la polémique Angot-Rousseau, le 7 octobre 2017. — France 2

Malaise en télévision… Laurent Ruquier s’est fait remarquer samedi soir dans On n’est pas couché sur France 2. Le présentateur, qui faisait le tour de l’actualité, a abordé le problème de la baisse de natalité en France. Tandis que Vaimalama Chaves, Miss France 2019, était invitée sur le plateau, il a donné une idée particulièrement douteuse pour relancer la libido des spectateurs de la deuxième chaîne (à 12 minutes sur la vidéo).

« On n’a plus le temps de faire d’enfants en France »

« Chez nous, en France on fait de moins en moins de bébés, a lancé Laurent Ruquier, les chiffres sont tombés cette semaine, pour la quatrième année consécutive (…). Le taux de natalité, c’est comme les salaires, il n’augmente plus, il y a de moins en moins de naissances (…). On n’a plus le temps de faire d’enfants en France. D’ailleurs, vous qui nous regardez en ce moment dans votre lit, pour relancer la natalité ce soir, nous avons invité ce soir, notre Miss France, ça devrait vous donner des idées ». Et le regard de Vaimalama Chaves en dit long sur la manière dont elle a pris la réflexion.

Sur Twitter, les téléspectateurs n’ont pas caché leur gêne.

"Vous qui nous regardez dans votre lit, pour relancer la natalité, nous avons invité Miss France". Pardon ??? #ONPC — Stéphanie Mayol ⭐️⭐️ (@smay06) January 19, 2019

Laurent Ruquier dit qu'il a invité Vaimalama Chaves, #MissFrance2019, pour donner des idées aux téléspectateurs de #ONPC afin de relancer la natalité en France.

Je n'aime définitivement pas l'humour nullissime de Ruquier. pic.twitter.com/5dxi6i67li — Frederic Noyon (@fredericnoyon) January 19, 2019