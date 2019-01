Emmanuel Moire, Les Divaz, Seemone et Doutson sont les quatre qualifiés de la deuxième demi-finale de — GILLES SCARELLA FTV

Il n'y avait que quatre tickets pour la finale à décrocher. Ce samedi, sur France 2, parmi les neuf artistes en lice dans la deuxième demi-finale de Destination Eurovision Seemone, Emmanuel Moire, Les Divaz et Doutson ont tiré leur épingle du jeu et continuent l'aventure. Samedi prochain, ils chanteront à nouveau leur chanson face aux quatre qualifiés de la première demi-finale (Bilal Hassani, Chimène Badi, Silvàn Areg et Aysat) et tenteront de convaincre les téléspectateurs et vingt jurés internationaux de leur accorder le maximum de points. L'enjeu ? La lourde charge d'aller défendre les chances françaises à l' Eurovision en mai à Tel Aviv (Israël). Tour d'horizon des prestations de la soirée...

Gabriella - 32 points - NON QUALIFIEE

La Québécoise, repérée dans The Voice, a livré une prestation énergique et colorée, tout en s’amusant avec son violon. Sa mise en scène s'appuyait sur un piano, un escalier et une structure surélevée mais l'ensemble était peut-être trop statique alors qu'on aurait imaginé Gabriella investir davantage la scène pour accompagner le dynamisme de sa chanson On cherche encore.

Les Divaz - 54 points - QUALIFIEES

Le trio - composé d’anciennes candidates de The Voice - a rendu hommage à Aretha Franklin avec La voix d’Aretha. Un morceau avec un petit côté eighties qui leur a permis de montrer l’étendue de leur puissance vocale. Dans leurs robes de plumes et de sequins, elles en ont mis plein la vue au public.

Ugo - 38 points - NON QUALIFIE

Dans un nuage de fumée et devant un fond écran crépusculaire, le jeune artiste a pris le parti d’une certaine sobriété. Le public n’en a que mieux pu se concentrer sur sa voix et sa chanson, Ce qui me blesse.

Tracy de Sà - 15 points - NON QUALIFIEE

Avec Por Acqui, chanson trilingue en français, anglais et espagnol, Tracy de Sà s’est illustré par son charisme le temps d’un tableau où elle était sans cesse en mouvement. Une vraie révélation qui, hélas, ne participera pas à la finale.

Emmanuel Moire - 84 points - QUALIFIE

Pour chanter La promesse, un morceau sur son homosexualité assumée, Emmanuel Moire a donné de sa personne dans une chorégraphie, signée Aziz Baki, soulignant le propos du texte. Commençant à l’étroit dans une boîte, il finit le morceau face à son double, après avoir interagi avec deux danseurs. Il est arrivé en tête des votes des téléspectateurs (56 points) devant Seemone (53).

Noémie - 14 points - NON QUALIFIEE

La mise en scène, conçue autour de décors colorés et amovibles n’était pas la plus lisible, ni la plus compréhensible. Mais le rythme de Ma petite famille a quelque chose d’entêtant et qui invite à se déhancher.

Seemone - 113 points - QUALIFIEE

La chanteuse de 21 ans qui faisait son baptême du feu ce samedi soir (Destination Eurovision est sa toute première scène) a misé sur la simplicité pour interpréter Tous les deux, une chanson dans laquelle elle s'adresse à son père. L’émotion était au rendez-vous. Seemone a confirmé qu’il faudrait compter avec elle en finale. Elle a fait carton plein du côté des jurés internationaux, qui lui ont chacun attribué la note maximale de 12 points.

Doutson - 39 points - QUALIFIE

Cet artiste est doublement impliqué dans Destination Eurovision puisqu’il a collaboré au Petit Nicolas, la chanson que Silvàn Areg, qualifié la semaine passée, défendra en finale. Alors qu’il était malade, Doutson a assuré sa prestation sur Sois un bon fils accompagné d’un jeune danseur sur scène pour appuyer le message.

PhilipElise - 31 points - NON QUALIFIEE

Juchée sur un ponton, PhilipElise a livré une prestation d’une belle fraîcheur sur sa chanson Madame la paix. La voix de l’artiste n’est pas sans ressemblance avec celle de Zaz.