« Qui veut gagner des millions ? » fêtait ses 15 ans samedi 5 septembre 2015 — TF1

De 2000 à 2010, Jean-Pierre Foucault a demandé à des milliers de candidats : « C’est votre dernier mot ? »

Samedi, il cède symboliquement les rênes de « Qui veut gagner des millions » à Camille Combal.

Petit tour de nos meilleurs souvenirs de cette émission culte de TF1.

Jean-Pierre Foucault passe le relais. À 71 ans, il va céder symboliquement les rênes de « Qui veut gagner des millions ? » à Camille Combal, pour le retour de ce jeu culte sur TF1​ samedi. Pendant une décennie, de 2000 à 2010, Jean-Pierre Foucault a demandé à des milliers de candidats : « C’est votre dernier mot ? » Pour toute une génération, il reste Monsieur « Qui veut gagner des millions ? ». Il a proposé lui-même de passer le témoin à la star montante de TF1 Camille Combal (« Danse avec les stars »), quand la chaîne a décidé de relancer ce jeu. C’est l’occasion de dire au revoir au présentateur mythique et de rire un bon coup devant quatre séquences tout aussi mythiques de cette émission.

Marie, première gagnante du million

Le 27 août 2004, une candidate a réussi à rafler le million. Marie est la première gagnante de la nouvelle formule de l’émission. Elle avait perdu, deux ans plus tôt, à « Questions pour un champion », rappelle Télé Loisirs​, à l’heure des quinze ans du jeu. Selon un communiqué envoyé par la chaîne à l’époque, c’était « la première fois qu’une somme aussi importante avait été remportée dans un jeu télévisé depuis l’histoire de la télévision française ».

Le fou rire de Laeticia et Johnny

Parmi les milliers de candidats à se frotter aux questions de Jean-Pierre Foucault et à appeler un ami, il y avait parfois des stars. En 2004, Johnny et Laeticia ont participé au jeu de TF1 au profit d’une association qui vient en aide des enfants, rappelait Europe 1, en décembre 2017, après la mort de la star. Devant la question à 100.000 euros, le couple hésite. Jean-Pierre Foucault lui propose de se faire aider par un ami, le fameux appel. Johnny se creuse la tête et répond : « J’ai beaucoup d’amis décédés malheureusement… » Devant cette réponse, Laeticia ne peut contenir son rire. « Je n’ai pas bu pourtant ! », reprend-il face à son épouse, hilare.

Un duo de choc sur le dodo

L’appel à un ami apporte décidément son lot de fous rires. Cette fois, c’est le duo Benoît Poelvoorde et Jean-Paul Rouve qui a essayé de répondre aux questions de Jean-Pierre Foucault. Ils ont bloqué sur la question : « Aujourd’hui disparu, le dodo était un oiseau associé notamment à : La Nouvelle-Calédonie, L’île Maurice, L’Australie ou L’île de Pâques ». Et, comme on peut s’en douter, c’est très drôle à regarder.

La question à 1.500 euros

Un petit dernier pour la route. En 2006, un candidat trébuche sur la question : « Qu’est-ce qui gravite autour de la Terre ? La lune, le soleil, Mars ou Vénus ? ». L’appel au public n’a pas suffi à le sauver. Après une longue hésitation, il répond : le Soleil et repart avec la somme de 1.500 euros. Dommage.