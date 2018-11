Vincent Cerutti quitte TF1 après la présentation de son dernier loto ce samedi

Vincent Cerutti en 2018. — DEJARDIN/BUREAU233/TF1

Cantonné au loto, Vincent Cerutti a décidé de quitter TF1. L’ex-animateur de Danse avec les stars, sans émission fixe depuis 2014, avait déjà rompu son contrat d’exclusivité avec la chaîne en juin. Selon l’interview que le compagnon d' Hapsatou Sy a donnée à nos confrères du Parisien, « cette décision est logique. Je ne souhaite plus lire de prompteur. »

Après avoir convaincu la première chaîne de son talent en intervenant dans les coulisses des NRJ Music Awards en 2010, le papa de 37 ans avait entamé une collaboration en 2011 en présentant Sosie ! Or not sosie ? et Danse avec les stars jusqu’en 2014.

« Je rêverais d’animer Télématin »

En 2017, en tant que candidat à l’émission de danse, il avait été le premier éliminé. S’il quitte le loto à la télévision, l’animateur continue la radio, où il présente Vincent Cerutti et vous sur M Radio. Mais justement, quel avenir envisage-t-il sur le petit écran ? « Je suis en discussion avec deux chaînes, nous indique-t-il. Dans l’idéal, je rêverais d’animer Télématin. » L’appel du pied est clair.