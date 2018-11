«Danse avec les stars»: La victoire finale, d'accord, mais pas au prix de leur amitié, expliquent les derniers couples

Malgré les blessures passées des candidats, tout est au beau fixe pour ce quart de finale. — © LAURENT VU / TF1

Ce samedi, les quatre derniers couples de danseurs se font face pour les quarts de finale de Danse avec les stars. On pourrait penser que les artistes se montreraient compétitifs dans cette dernière ligne droite mais l’ambiance est plutôt bon enfant. 20 minutes a pu constater lors d’un entretien avec les huit rescapés qu’ils sont tout simplement heureux d’être arrivés là, bien plus loin qu’ils ne l’auraient pensé au départ.

Un respect mutuel et des amitiés tissées

L’amitié est flagrante entre les quatre derniers finalistes. En plus d’un grand respect les uns envers les autres, ils sont surtout admiratifs des qualités des autres. Pour Clément Remiens, le jeune acteur de 21 ans qui fait presque office de favori désormais, « Héloïse (Martin) est un véritable rayon de soleil au quotidien ». Ils n’auraient pas pu rêver mieux pour ce carré.

Terrence Telle quant à lui est toujours aussi étonné d’être allé plus loin que Pamela Anderson, avec qui il s’est très bien entendu, parlant anglais couramment avec elle. « C’est quelqu’un d’adorable et de très simple ». Même avec les jurés, les relations sont au beau fixe. Si les téléspectateurs trouvaient Patrick Dupond à côté de la plaque dans sa notation, ce n’est pas le cas des candidats. « Tout ce qu’ils disent est utile et à prendre en compte, c’est toujours bienveillant et constructif. Et ça nous aide pour la suite » explique Iris Mittenaere.

« Aller le plus loin possible »

Si l’on peut sentir chez chacun une véritable envie d’aller jusqu’au bout, il n’y a pas pour autant de compétition. Les derniers candidats voient Danse avec les stars comme ce qu’il est, un jeu, et préfèrent garder les amitiés qu’ils ont réussi à nouer au cours de l’aventure. L’important est d’« aller le plus loin possible et de faire de belles choses, jusqu’au bout » pour l’ex-Miss France.

Evidemment, sortir aux portes de la demi-finale serait une déception pour chacun d’entre eux, qui veulent surtout emmener leurs partenaires danseurs le plus loin possible. En tout cas, il ne fait aucun doute qu’ils continueront à danser après l’aventure, « c’est devenu une habitude » pour Héloïse Martin qui se sent de plus en plus libérée. La finale est proche dans tous les esprits, même si la nouvelle règle ne plaît pas vraiment à Denitsa, qui trouvait la finale à trois « bien plus joyeuse ».