France 2 prépare un téléfilm choc sur la grossophobie

Juliette Katz campera l’héroïne de «Biggie, la faim de vivre». — LAURENT BENHAMOU/SIPA

Un téléfilm pour dénoncer le racisme anti-gros. France 2 prépare l’adaptation du livre autobiographique de Gabrielle Deydier, On ne naît pas grosse, dans lequel l’auteure témoigne de toutes les difficultés liées au surpoids et sur les attaques dont elle a été victime. Un livre choc qui dénonçait les discriminations contre les obèses en France.

Juliette Katz, dans le rôle de l’héroïne

Le tournage de ce téléfilm sur la grossophobie ​ débutera la semaine prochaine en région parisienne, selon les informations de Puremédias. Intitulé Biggie, la faim de vivre, cet unitaire sera écrit et réalisé par Murielle Magellan, avec l’appui de Sandrine Roudeix pour le scénario, et produit par Laurence Bachman (Barjac Production) en partenariat avec France Télévisions. La chanteuse et comédienne Juliette Katz campera l’héroïne, Raphaëlle, et donnera la réplique à Julie Delarme, Camille Japy, Christopher Bayemi, Evelyne Bouix et Antoine Duléry.