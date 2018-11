VIDEO. La pub de Noël avec Elton John qui va faire pleurer dans les cottages

Outre-Manche, la publicité de Noël de John Lewis and Partners est une institution. La chaîne de grands magasins britannique, créée en 1864 sur Oxford Street, produit des spots dignes d’un court-métrage, qui convoquent l’esprit des fêtes de fin d’année. The Boy and the Piano (Le garçon et le piano) risque cette année de faire pleurer dans les cottages.

Le garçon de la publicité n’est autre que Sir Elton John, qui replonge dans son passé en effleurant les touches noires et blanches de son instrument, au son de Your Song. Au fur et à mesure, des flash back défilent les moments clés de la carrière de l’artiste, pour arriver jusqu’à son enfance. Et plus précisément jusqu’au jour de Noël où sa mère lui a offert un présent qui a changé sa vie. Un piano, évidemment. Le slogan « Some gift are more than just a gift » (« Certains cadeaux sont plus qu’un cadeau ») clôt le film publicitaire.

Une façon pour la chaîne de magasins et les Britanniques de rendre hommage au chanteur compositeur qui a vendu près de 300 millions d’albums en cinquante ans de métier, et qui annoncé en 2018 que The Farewell Yellow Brick Tour serait sa tournée d’adieu. Un clin d’œil enfin au biopic Rocketman, consacré à l’interprète de Candle in the Wind, attendu en salle le 29 mai 2019.

A.D.