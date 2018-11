Brexit : Un journaliste de la BBC, encensé, après avoir avoué être à court d'analyse

Le siège de la BBC à Londres en 2010. — Eddie Mulholland / Rex /REX/SIPA

Ce journaliste de la BBC est censé être un expert du Brexit. Chris Mason se trouvait ce lundi devant le palais de Westminster pour livrer son analyse quelques minutes avant la publication d’un accord technique sur le Brexit, conclu entre l’UE et le Royaume-Uni. Alors qu’il fait partie des gens « payés pour être clairvoyants, donner des prévisions, analyser ces choses-là », il fait alors ce courageux aveu à l’antenne : « Je n’ai pas la moindre fichue idée de ce vers quoi nous nous dirigerons dans les prochaines semaines ».

"I haven't got the foggiest idea" @ChrisMasonBBC beautifully sums up the complexities of #Brexit. 🤯 pic.twitter.com/JJJ4E24VFx — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) November 12, 2018

Et de poursuivre par une série de questions sans réponse : « La Première ministre va-t-elle obtenir un accord avec l’UE ? Je n’en sais rien. Aura-t-elle l’aval de la Chambre des communes ? Je n’en sais rien non plus. »

« Personne ne comprend »

Le journaliste convoque ensuite Mr Blobby, un personnage à pois jaunes d’une émission de variétés de la BBC, qui court dans tous les sens en criant à tue-tête un unique mot « Blobby ! ». « Je pense que vous pourriez aussi bien demander son analyse à Mr Blobby. Franchement, elle doit être aujourd’hui aussi pertinente que la mienne », a-t-il conclu.

La séquence, relayée sur le compte Twitter de la chaîne britannique, a été chaleureusement saluée par les internautes et ses confrères outre-Manche. « J’adore Chris Mason. Et il fait une remarque politique importante : personne ne comprend. Ni au 10 Downing Street, ni ailleurs. Parfois, on ne peut pas prédire l’avenir : il y a trop de variables », a par exemple réagi Fraser Nelson, directeur du magazine The Spectator et éditorialiste pour le Telegraph.