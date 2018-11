«C'est déjà Noël»: Jean-Luc Reichmann présente son nouveau jeu sur TF1

Jean-Luc Reichmann sur le plateau de «C'est déjà Noël». — JP BALTEL/TF1

Du blanc, du rouge et du doré… Pas de doute, le décor remplit la charte graphique des fêtes de fin d’année. Et pour les plus longs à la détente, les traîneaux chargés de paquets cadeaux qui trônent en plein milieu finissent de dissiper les derniers doutes. Bienvenue au studio 130 de La Plaine Saint-Denis, sur le plateau du bien nommé C’est déjà Noël… Un nouveau jeu animé par Jean-Luc Reichmann qui sera diffusé du 3 au 28 décembre, du lundi au vendredi, à 18h15 sur TF1.

Petit aperçu du plateau de #CestDejaNoel le jeu qu’animera @JL_Reichmann sur TF1 durant tout le mois de décembre, d’un lundi au vendredi (18h15). pic.twitter.com/ucffu2lHEu — Fabien Randanne (@fabrandanne) November 15, 2018

Deux binômes devront faire avancer leurs traîneaux jusqu’au sapin - matérialisé sur un écran de dix mètres de haut - en répondant correctement à des questions à choix multiples. Petite subtilité : il sera tout à fait possible que plusieurs propositions de réponses soient exactes. Le duo qui accédera à la finale répondra à sept questions liées à des thèmes (cinéma, musique, sport…) présélectionnés pour tenter de décrocher une somme pouvant aller jusqu’à 100.000 euros.

« Etre le plus rassembleur possible »

Jean-Luc Reichmann loue la « modernité » de cette nouveauté « dans l’air du temps et qui prouve que les jeux ne sont pas poussiéreux ». Et l’animateur de donner un exemple de question qui pourrait attendre les candidats : « Quelle émission peut-on voir à la télévision à Noël ? Touche pas à ma bûche ? Tout le monde peut prendre ses boules ? Les douze coups de Noël ? » La troisième proposition est évidemment la bonne.

« Les questions sont accessibles à toute la famille », reprend le présentateur conscient de sa mission « d’être le plus rassembleur possible ». Avec Les douze coups de midi, Jean-Luc Reichmann réunit au quotidien sur TF1 plus du tiers des téléspectateurs présents devant leur écran à la mi-journée. Il tentera de rééditer la performance en décembre en pré-access.