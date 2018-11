«La Malédiction de la Vologne», une série documentaire sur l’affaire Grégory arrive sur France 3

La série documentaire «La Malédiction de la Vologne» revient sur l’affaire Grégory. — ELEPHANT

Un fait divers qui passionne les Français plus de 30 ans après. France 3 va diffuser les 5 et 6 décembre La Malédiction de la Vologne, série documentaire consacrée à l'affaire Grégory.

Deux soirées et un débat

Construit comme un véritable feuilleton, La malédiction de la Vologne est découpé en cinq épisodes de 45 minutes. Les trois premiers, « La Vallée des corbeaux », « La Bête et la Belle » et « Un bûcher pour la sorcière » seront diffusées le 5 décembre. Les deux derniers « La Croisade pour Grégory » et « Le Crépuscule des secrets », consacré à la relance judiciaire de 2017, le 6 décembre.

Les deux derniers volets seront suivis d’un débat animé par Carole Gaessler.