Cyril Hanouna annonce que Patrick Sébastien arrête sa carrière à la télévision

Patrick Sébastien dans l'émission «Les années bonheur» sur France 2. — RUSSEIL Christophe/FTV

Une triste nouvelle pour les nombreux fans de l’animateur. Cyril Hanouna a annoncé sur le plateau de Touche pas à mon poste, alors que ses chroniqueurs revenaient sur l’interview donnée par Patrick Sébastien plus tôt dans la journée sur LCI, que l’animateur du Plus grand cabaret du monde mettait un terme à sa carrière.

Son contrat n’a pas été renouvelé par France 2

« Je vous le dis, Patrick Sébastien arrête sa carrière. Il m’a envoyé un SMS hier soir et vraiment ça m’a ému (…) Dans ce texto, il m’a dit : "Merci mon pote d’avoir toujours été derrière moi et de m’avoir toujours soutenu mais j’arrête ma carrière" (…) Patrick Sébastien arrête sa carrière, il va faire autre chose maintenant et il va s’occuper de ses autres projets », a-t-il révélé.

Le contrat de l’animateur n’a pas été renouvelé sur France 2. Patrick Sébastien ira tout de même au bout de son contrat qui court jusqu’en juin prochain, mais il ne sera pas renouvelé à la rentrée 2019.