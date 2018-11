C'est Noël avant l'heure, Netflix a dévoilé son programme pour les fêtes

«The Princess Swicth», un film de Noël royal avec Vanessa Hudgens — NETFLIX

Netflix, comme l’année passée, a décidé d’offrir des cadeaux en avance à ses abonnés. Une sorte de calendrier de l’avent, avec des téléfilms de Noël romantiques à souhait, à regarder entre deux Harry Potter. L’année dernière, le film de Noël, A Christmas Prince avait beaucoup plu aux abonnés. Netflix a donc décidé de réitérer l’expérience, avec cette fois quatre films à regarder sous la couette, en plus d’un épisode inédit de leur nouvelle série Les Nouvelles Aventures de Sabrina.

Christmas came early...! Get ready for The Holiday Calendar with @KatGraham (11/2), The Princess Switch with @VanessaHudgens (11/16), and A Christmas Prince 2: Royal Wedding with @imrosemciver (11/30). pic.twitter.com/0cMaoFHexp — Netflix Film (@NetflixFilm) October 17, 2018

« The Holiday Calendar »

Celui-ci est déjà sorti le 2 novembre et a visiblement conquis les internautes. Le pitch de cette comédie romantique ? Une photographe peu sûre d’elle, hérite de son grand-père un calendrier de l’Avent. Ce dernier s’avère magique, évidemment, et mènera l’héroïne et son ami d’enfance dans une aventure fantastique… Le personnage principal est campé par Kat Graham, la célèbre sorcière de The Vampire Diaries, ce qui ravira de nombreux fans.

« A Princess Switch »

On attend avec impatience le 16 novembre ! On pourra retrouver dans ce film Vanessa Hudgens, dans un double rôle. Même si l’idée du scénario n’est pas très originale, elle est suffisante pour faire fondre le cœur des abonnés Netflix. L’actrice incarnera deux rôles à la fois, celui de la duchesse de Montenaro et d’une boulangère, qui se ressemblent tant qu’elles échangeront d’identité pendant les fêtes. Un film de Noël qui abordera la question du milieu social, dans un mélange de paillettes, de neige, et d’amour.

« A Christmas Prince : a royal wedding »

Il sort à la fin du mois et fait suite au film de l’année passée, qui avait tant plu aux internautes que certains l’attendent avec impatience. Les films sur les jeunes femmes qui deviennent princesses plaisent donc toujours.

Amber, la jeune journaliste et le prince Richard préparent leur mariage. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu et la jeune femme sera en proie au doute face à ses futures responsabilités.

« Les chroniques de Noël »

« Après avoir accidentellement endommagé le traîneau d’un père Noël au franc-parler, un frère et une sœur s’activent toute la nuit à ses côtés pour sauver la fête. » Ce film a le plus gros budget des quatre, et sortira le 22 novembre sur la plateforme. Il s’annonce comme un véritable blockbuster, mais version Noël. On pourra y retrouver des effets spéciaux et un tas d’actions plus ou moins réalistes.

Les fameux « Harry Potter »

Disponibles depuis le 1er novembre, les 8 films « Harry Potter » sont sur Netflix ! Pour vous sortir un peu de l’amour et de la neige, les films de la saga sont un bon moyen de voir autre chose. Pour beaucoup d’internautes et de fans, c’est une saga doudou, que l’on adore revoir sous forme de marathons pendant les périodes de fêtes. C’est aussi un peu plus sombre que les téléfilms habituels, mais le banquet de Noël présent dans chacun des films de la saga vous mettra dans l’ambiance.

« A Midwinter’s Tale »

Les avis sont mitigés sur la nouvelle série Netflix, qui met en scène Sabrina l’apprentie sorcière. Que son célèbre chat Salem ne parle pas a déplu aux amateurs du show originel. Même s’il ne s’agit pas de la suite, l’épisode spécial Noël, qui sortira le 14 décembre sur la plateforme, s’adresse à ceux qui ont aimé ce reboot beaucoup plus sombre.