Jean-Pierre Pernaut revient en pleine forme au «13 Heures» de TF1

Jean-Pierre Pernaut sur le plateau du «13 Heures» de TF1. — BENOIT FLORENCON / TF1

Il faisait son grand retour après sept semaines d’absence. Jean-Pierre Pernaut est apparu en pleine forme ce lundi dans le 13 Heures de TF1 après une opération d’un cancer de la prostate.

« Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très, très heureux de vous retrouver aujourd’hui dans votre journal. J’en profite tout de suite pour vous remercier de vos innombrables messages de soutien. Je vous en remercie vraiment de tout cœur. Et merci aussi et bravo à Jacques Legros et à toute l’équipe du “13 Heures” d’avoir fait un aussi beau journal pendant toute cette période », a-t-il déclaré avant même de dérouler les titres du journal.

Un clin d’œil au journaliste

Comme à son habitude, il n’a pas manqué de lancer quelques remarques de sa fabrique. « Quand on entend des gens, même des officiels, parler de prendre les transports en commun, ce sont des gens qui ne sont jamais allés à la campagne », a-t-il ironisé avant un reportage sur le prix de l’essence.

La journaliste Dominique Lagrou-Sempère, venue parler de l’opération SOS Villages, a montré des images d’archives montrant la future star du JT de 13 Heures de TF1 lancer l’opération pour la première fois en 1993. « Et oui, la disparition des commerces en milieu rural, ça ne date pas d’hier ! », a-t-il commenté, avant de remercier à nouveau ses fidèles téléspectateurs et sa femme et sa famille.