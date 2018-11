«La France a un incroyable talent»: Omar Hasan, l'ancien pilier du Stade Toulousain devenu chanteur d'opéra

M6 L’ancien pilier du Stade toulousain, ex-international argentin, sera mardi sur le plateau de « La France a un incroyable talent ». Grâce à sa voix de baryton, plus qu’à ses crampons…

Omar Hasan, sur le plateau de l'émission de M6, La France a un incroyable talent. — Lou Breton / M6

L’ancien pilier du Stade toulousain est sur le plateau de La France a un incroyable talent, mardi soir, sur M6.

A 47 ans, après avoir arpenté les terrains de rugby, il joue aujourd’hui sur les scènes des opéras où il assume sa voix de baryton.

Un nœud papillon et des crampons. C’est dans cette tenue qu’Omar Hasan a décidé de se présenter mardi sur le plateau de « La France a un incroyable talent », sur M6.

Deux symboles indissociables de la vie de l’ancien pilier du Stade toulousain, passé des terrains de rugby aux scènes d’Opéra où il fait vibrer sa voix de baryton.

Durant des années, l’international argentin a relevé les mêlées. Aujourd’hui c’est sur le terrain du lyrisme qu’il joue. « J’ai découvert le chant avant le rugby, c’était à l’école primaire, j’ai intégré la chorale », se souvient l’ex-Pumas qui entonnait du Frank Sinatra lors des troisièmes mi-temps.

« C’était pour le plaisir, on me disait que j’avais une belle voix, mais j’étais convaincu que je ne pouvais pas chanter, je n’avais pas de connaissances musicales », se souvient le Toulousain d’adoption.

A 29 ans, c’est le déclic. En parallèle de ses entraînements au Stade toulousain, il s’inscrit au Conservatoire.

Sa (double) vie en spectacle

Comme pour le rugby, il redouble de travail « pour rattraper son retard ». Lorsqu’il raccroche les crampons, il se tourne naturellement vers sa seconde passion. Et il transforme l’essai, chante dans les chœurs du théâtre du Capitole et joue plus de 200 fois son spectacle, Café Tango.

A ses débuts sur scène, il voulait se défaire de l’image atypique d’ancien rugbyman devenu chanteur lyrique.

Aujourd’hui, cette double vie il l’assume, comme le soir de la finale du Top 14, en juin, où il entonne La Marseillaise. Il l’évoque dans son livre et la met en scène aussi dans son nouveau spectacle, Bel Cantor. « Je me suis rendu compte que c’était un atout, grâce au rugby je parle français, j’ai vécu beaucoup de choses, c’est une richesse », assure Omar Hasan.

Il a décidé de la partager. Avec un large public, mardi soir sur M6, mais aussi pour la bonne cause, le 27 novembre, sur la scène d’Altigone, à Saint-Orens, où le quadragénaire chantera au profit de l'association Adapei, qui œuvre pour les personnes en situation de handicap.