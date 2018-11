«Danse avec les stars»: Pamela Anderson éliminée face à un Terence Telle en forme

Pamela Anderson participe à la saison 9 de «Danse avec les Stars» — LAURENT VU / TF1

Ce n’est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. TF1 a bien proposé un nouveau numéro de Danse avec les stars jeudi soir et non samedi prochain, déjà pris par la retransmission en direct des NRJ Music Awards. Les cinq dernières « stars » (Iris Mittenaere, Clément Rémiens, Pamela Anderson, Héloïse Martin, Terence Telle) se sont ainsi affrontées sur non pas une mais deux danses, un tube de Michael Jackson revisité et une danse en trio. S’ils se sont tous démenés, force est de constater que Terence Telle a bluffé les juges, lui qui était forfait la semaine dernière à cause d’une blessure aux cervicales.

C’est pourtant le mannequin de 27 ans que le public a choisi d’envoyer face à une autre blessée, Pamela Anderson. Mais au mois du choix final, l’actrice d’Alerte à Malibu a dû s’incliner avec seulement 27 % des voix du public. Malgré le changement de jour, Danse avec les stars s’est quand même haussé en tête des audiences, avec 3,89 millions de téléspectateurs et 18,2 % de part de marché.