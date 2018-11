«Qui veut gagner des millions?»: L’irrésistible ascension de Camille Combal

Camille Combal sur le plateau de «Danse avec les stars». — PHILIPPE LEROUX/TF1

Tout semble lui réussir ! Camille Combal va succéder à Jean-Pierre Foucault pour animer le jeu mythique de TF1 Qui veut gagner des millions ? « Je ferai la première de la reprise de l’émission. Il n’y aura que des stars, et parmi elles, il y aura un jeune animateur talentueux : Camille Combal, à qui je passerai la main ! », a annoncé Jean-Pierre Foucault au Parisien ce jeudi.

Quatre mois seulement après son arrivée sur TF1, à 37 ans, l’animateur de la matinale de Virgin Radio se retrouve donc aux manettes de Danse avec les stars, de l’adaptation française de Carpool Karaoké, la pastille culte de James Corden et maintenant du premier jeu en prime time à la télévision française. Comment le protégé de Cyril Hanouna en est-il arrivé là ?

Merci @Foucault_JP de m’avoir choisi 🙏🏻

Suis tellement heureux!

J’ai beaucoup de chance de succéder à qq’un d’aussi brillant et bienveillant.

J’utiliserai le « coup de fil à un ami » pour des conseils Jean-Pierre!

Je vais animer QVGDM!!!! 😳 C’est ouf!!!! 🎉🎉🎉 https://t.co/kdOLCppy08 — Camille Combal (@CamilleCombal) November 7, 2018

Un premier essai transformé sur TF1

Camille Combal a intégré TF1 à la rentrée où il co-anime la neuvième saison de Danse avec les stars avec Karine Ferri. Premier tour de piste réussi pour le transfuge de C8 puisque le divertissement réalise un démarrage réussi le 30 septembre en réunissant près de 4,7 millions de téléspectateurs, soit 24,2 % de part d’audience, selon Médiamétrie. Sa prestation a été saluée par la critique télé : « Il réussit l’exploit de débarquer dans une émission au style plus lisse que celui qu’il a pu connaître auparavant et d’y ajouter du piment, du caractère et de la légèreté », souligne par exemple Téléstar. Côté audiences, sa présence a permis de limiter l’érosion naturelle d’un show qui s’essouffle.

Camille Combal s’est donc attiré les bonnes grâces de TF1 qui a ainsi décidé en accord avec Jean-Pierre Foucault de lui confier les rennes de Qui veut gagner des millions ? « J’ai proposé cette idée à TF1 car je me reconnais un peu en lui. La chaîne y pensait aussi. Pourquoi ne pas offrir cette pépite à cette personne en laquelle nous croyons ? C’est bien, juste et légitime », a expliqué au Parisien, Jean-Pierre Foucault. Son arrivée risque de filer un coup de jeune à l’émission. Camille Combal est suivi par 1,6 million d’abonnés sur Twitter, 1,2 million de personnes sur Facebook, et plus de 700.000 fans sur Instagram.

Camille Combal a fait ses armes à la radio

Ce natif de Gap, dans les Hautes-Alpes, a fait ses armes à la radio. Sa vocation d’animateur est née lorsqu’il écoute Arthur à la radio dans les années 1990. « Je ne veux ressembler à personne mais j’admire le talent de certains : Les Nuls, Alain Chabat. Ado, je regardais le Morning Live de Michaël Youn. J’aime Jimmy Fallon qui a donné un coup de jeune aux talk-shows », confie-t-il à Téléobs. Après une licence en management d’entreprise à Aix-en-Provence, il s’installe à Paris où il décroche un stage à Fun Radio. Il ne touchera un micro que deux ans plus tard en 2004 en tant qu’assistant de Dario, puis standardiste pour Loubna et Gopher dans la saison 2 de La libre antenne citoyenne.

Il coanime La libre antenne avec Sophie Gaillard en 2006 avant de remplacer en 2007 Manu Payet sur le 6/9 de NRJ qu’il co-anime avec Bruno Guillon et Florian Gazan. Il décroche l’année suivante une émission supplémentaire, le Mucha Show. En 2009, il quitte NRJ pour Virgin radio où il anime différentes émissions avant de prendre les rênes du Virgin Tonic, la matinale de la station en 2014.

Camille Combal est l’un des poulains de Cyril Hanouna

Camille Combal est l’un des protégés de Cyril Hanouna. Il s’est fait connaître du grand public grâce à sa chronique « le Poste de surveillance », dans la quatrième saison de Touche pas à mon poste ! sur D8 en 2012 où il tourne en dérision le monde du petit écran et du Net.

Avant ce succès, il a fait ses gammes sur NRJ12 de 2006 à 2008, puis dans L’édition spéciale sur Canal + en tant que chroniqueur de Samuel Étienne, puis sur W9 où il présente l’émission de zapping AZAP et enfin sur M6 dans Plus vite que la musique et Nouvelle Star, ça continue.

En 2013, il coprésente également Est-ce que ça marche ? aux côtés d’Ariane Massenet dans le créneau horaire qui précède l’émission de Cyril Hanouna sur D8, et remplace le mercredi Jean-Luc Lemoine dans Les pieds dans le plat, sur Europe 1, animée par Cyril Hanouna.

En 2015, Cyril Hanouna le choisit pour lui succéder aux commandes du jeu L’Œuf ou la Poule ? En 2016, il prend les rennes d’Il en pense quoi Camille, diffusée en préambule de Touche pas à mon poste. Il quitte C8 en 2018 : « C’est ma sixième année de TPMP. Je pense qu’il faut se renouveler et faire de nouvelles choses », expliquait-il alors.

Camille Combal rejoint TF1, mais ne quitte pas complètement l’escarcelle de Cyril Hanouna. Le Virgin Tonic, la matinale qu’il anime sur Virgin Radio, est produite par H2O Productions, la boîte de prod de Cyril Hanouna.

« Je suis un poil hyperactif ! [rires] J’aime quand ça ne s’arrête pas, j’ai d’ailleurs pris pas mal de cheveux blancs. Les vacances, très peu pour moi. Je vis à 100 à l’heure », racontait-il déjà à TéléObs en 2014. Ça tombe bien, parce qu’avec trois émissions de télé et une matinale radio, son emploi du temps va être très chargé !