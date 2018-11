Kad Merad va jouer Xavier Dupont de Ligonnès pour TF1 (ou du moins un mec qui lui ressemble)

Kad Merad à Venise le 2 septembre 2017 — GUILLAUME COLLET/SIPA

Kad Merad, le Monsieur Tout-le-monde du cinéma français, va incarner Xavier Dupont de Ligonnès. Enfin, pas vraiment. On n’en est pas sûr. C’est compliqué… Au mois de décembre, Christophe Lamotte commencera le tournage de Soupçons, une mini-série mettant en scène un personnage, incarné par Kad Merad donc, qui pourrait être Xavier Dupont de Ligonnès qui a refait sa vie et vit sous une fausse identité. Géraldine Pailhas jouera une enquêtrice suspicieuse.

Succès assuré

« On n’entrera pas dans les détails, on est sur l’après-affaire », explique Clément Sentilhes, directeur de production de la fiction, à Ouest-France. Pour cette mini-série ambitieuse et qui ne manquera pas d’intriguer les nombreux suiveurs du mystère Dupont de Ligonnès, TF1 a fait à nouveau confiance à Christophe Lamotte, réalisateur de la série Insoupçonnables, remake de The Fall avec Melvil Poupaud et Mathilde Seigner, et du téléfilm Le jour où j’ai brûlé mon cœur, qui a bouleversé plus de 6 millions de téléspectateurs lundi soir.