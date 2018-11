VIDEO. Harry Roselmack révèle pourquoi il a arrêté le JT de TF1

Harry Roselmack, présentateur de «Sept à huit» sur TF1 — CHRISTOPHE CHEVALIN / TF1

Animateur de Sept à huit sur TF1, Harry Roselmack est maintenant également réalisateur avec le film Fractures, qui ne sortira pas au cinéma mais sera visible en ligne sur le site fractureslefilm.com à partir du 9 novembre. Invité mardi soir de Quotidien pour en parler, il est revenu sur son expérience à la tête du 20 Heures de TF1 et sa décision d’arrêter.

« Je n’ai pas de regret. »@HarryRoselmack explique pourquoi il a décidé d’arrêter de présenter le JT et pourquoi il ne le reprendra pas si on lui propose.#Quotidien pic.twitter.com/3A7JCaWYdd — Quotidien (@Qofficiel) November 6, 2018

Trop de travail

« J’ai arrêté le JT parce que ça devenait compliqué d’assurer à la fois le JT, Sept à huit, que je faisais pendant la saison, les JT​, que je faisais pendant les vacances, car j’étais joker de Patrick Poivre d’Arvor, puis de Laurence Ferrari, a expliqué Harry Roselmack. Le moment où j’ai décidé d’arrêter, c’est lorsqu’elle était enceinte de son dernier enfant. J’avais Immersion, je travaillais aussi un peu à RTL et je voyais arriver les vacances d’été où je ne pourrais pas être avec ma famille. »

Et si on lui propose aujourd’hui ? « Non. Je n’ai pas de regret, confie-t-il. Gilles Boulleau fait un travail extraordinaire avec toutes les équipes. » Et Yann Barthès de rappeler qu’Harry Roselmack a été le premier homme noir à présenter le JT de TF1. « Je n’ai pas accepté le poste pour ça. Mais parce que je suis journaliste et que c’est hyper enthousiasmant de présenter le journal le plus regardé d’Europe. »