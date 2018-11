Camille Combal au volant de la version française de «Carpool Karaoke»

Camille Combal sur le plateau de « Danse avec les Stars ». — PHILIPPE LEROUX / TF1

Pas plus tard que ce week-end, la chanteuse Marianne James exprimait son intérêt d’adapter le célèbre Carpool Karaoke de James Corden en France. Malheureusement, elle est sur M6, jurée d’Incroyable talent, et c’est TF1 qui détient les droits. TF1 qui n’a pas traîné et a annoncé lundi un Carpool Karaoke français, avec Camille Combal au volant. ll faisait danser les stars, il les fera aussi chanter.

Plus de 100 millions de vues sur YouTube

Diffusé dans The Late Late Show et présenté par l’animateur britannique James Corden depuis 2015, ce court programme est devenu un phénomène en promenant dans les rues de Los Angeles, des artistes mondialement connus (Adele, Paul McCartney, Madonna, Britney Spears…) qui chantent sur leur propre chanson, tout en confiant des anecdotes privées.

Une voiture

Un bon chanteur

Et un moyen chanteur (moi)

Oui le Carpool Karaoké arrive en France! 🎤🚘 🇫🇷

Suis trop heureux!!!

Soon... (c’est de l’anglais) https://t.co/GgPMNCm37q — Camille Combal (@CamilleCombal) November 5, 2018

Sur YouTube, les vidéos de l’émission peuvent atteindre plus de 100 millions de vues. En 2016, Michelle Obama y avait interprété quelques-uns de ses airs favoris. Apple en a notamment fait une série à part entière pour son service Apple Music.