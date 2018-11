Audiences: «Le Jour où j'ai brûlé mon coeur» sur TF1 a bouleversé le public

«Le jour où j’ai brûlé mon cœur», téléfilm de TF1 sur le harcèlement scolaire, a bouleversé les téléspectateurs — GILLES GUSTINE-TF1-ANGO

A soirée exceptionnelle, audience exceptionnelle. TF1 diffusait lundi soir Le Jour où j’ai brûlé mon cœur, un téléfilm sur le harcèlement scolaire, avec Camille Chamoux au casting et inspiré de l’histoire vraie de Jonathan. Vous étiez 6,2 millions devant votre poste de télévision, soit 25,7 % de part d’audience sur les individus de 4 ans et plus, et 49 % sur les 15-24 ans. La fiction était suivie du documentaire, Harcèlement scolaire : le calvaire de Jonathan, également très suivi par le public avec 3,1 millions de téléspectateurs.

M6 suit avec L’amour est dans le pré et 3,5 millions de fidèles, pour une part de marché de 15,8 %. La mini-série de France 2, Victor Hugo, ennemi d'Etat, a attiré, elle, 3 millions d’amoureux d’histoire (12,2 % de PDA). Enfin, France 3 proposait un nouveau numéro de Faut pas rêver, devant 1,5 million de téléspectateurs, et une part de marché de 6,7 %.