Marianne James aurait aimé présenter la version française de «Carpool Karaoke»

A l’origine une idée toute simple (chantons ensemble en voiture), le Carpool Karaoke de James Corden est devenu un incontournable de son Late Late Show, et même une série à part entière pour Apple. Adele, Mariah Carey, Elton John, Ariana Grande… ils se sont tous prêtés au jeu, avec des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux. Et en France ? Akhenaton, Céline Dion, Gad Elmaleh ? C’est le casting rêvé par Marianne James.

« Ça, je me serais sentie de le faire »

Invitée de l’émission On refait la télé sur RTL samedi, la chanteuse a expliqué qu’elle aurait adoré une version française : « J’aurais aimé présenter le Carpool Karaoke. À un moment on a essayé, mais ça n’a pas fonctionné. Je pensais que je conduirais la voiture et que je pourrais interviewer les gens, avoir autant un Akhenaton de IAM qu’une Céline Dion dans la voiture, ou un Gad Elmaleh. J’aurais aimé raconter leur vie au moyen de ce karaoké dans une voiture, qui est conduite par l’animateur ou l’animatrice. Ça, je me serais sentie de le faire ».

Malheureusement, ce n’est pas M6, qu'elle vient de rejoindre pour Incroyable talent, qui détient les droits mais TF1.