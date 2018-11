«Danse avec les stars»: Pamela Anderson plus caliente que jamais... Terence Telle forfait...

Samedi soir, les candidats et les danseurs de Danse avec les stars, étaient plus proches que jamais. Pour cause, le thème de la soirée était « Bienvenue chez nous », proposant aux candidats de découvrir l’univers et l’intimité de leurs partenaires. Tous, excepté Terence Telle. Blessé au coup, le mannequin n’a pas pu danser cette semaine…

Terence Telle forfait

C’est lors des répétitions cette semaine que Terence Telle a été victime d’une vilaine chute, ou plutôt de celle de sa danseuse, Fauve Hautot. « C’est de ma faute. En fait, je suis tombée sur lui. Il a tout mon poids sur sa nuque. On essayait des portées », a-t-elle expliqué avant que Camille Combal propose aux téléspectateurs de visionner les images de cette cascade. Après Pamela Anderson il y a 15 jours, Terence Telle a donc été déclaré forfait. Comme la candidate, le mannequin n’a pas été soumis aux votes et a donc échappé à l’élimination, à condition qu’il refoule la piste de danse dès la semaine prochaine.

Pamela Anderson caliente

Du côté de Pamela, sa blessure semble être un lointain souvenir. L’actrice et son partenaire Maxime Dereymez ont proposé une rumba caliente sur You can leave your hat on de Joe Cocker. Comme l’a dit Jean-Marc Généreux, c’était « chaud patate »…

Malgré quelques imperfections, la chorégraphie a emballé le jury et les téléspectateurs, Pamela Anderson conserve donc sa place dans l’aventure.

Jeanfi Janssens éliminé

Jeanfi Janssens quant à lui, ne reviendra pas fouler la piste de danse la semaine prochaine. Malgré des efforts notables, l’humoriste n’a pas reçu les faveurs du public et a été éliminé de l’aventure. Les cinq derniers candidats sont donc Héloïse Martin, Pamela Anderson, Terence Telle, Iris Mittenaere et Clément Rémiens.

Enfin, côté audience, Danse avec les stars a rassemblé 3.860.000 téléspectateurs soit 19.1 % de part d’audience. Le programme se classe 2e de la soirée, battu par le téléfilm Les crimes silencieux sur France 3, qui a attiré 4.151.000 de curieux (19.9 % de part d’audience).

C.W.